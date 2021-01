Hochscheid/Stipshausen/Erbeskopf

Reger Besucherzustrom an den Wintersportgebieten des Hunsrücks

Im Tagesverlauf kommt es an den bekannten Wintersportgebieten des Hunsrücks, allen voran am Erbeskopf und am Idarkopf, erneut zu einem hohen Besucheraufkommen.