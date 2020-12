Polizei Morbach appelliert: Meiden Sie den Erbeskopf!

Aufgrund der Erfahrungen der letzten Tage sind bereits die Zufahrten zum Gipfel und zur Mittelschneise der Skipiste gesperrt, auch der Parkplatz am Hunsrückhaus ist voll belegt. Damit sich die Situation nicht noch verschärft und Rettungswege blockiert werden, appelliert die Polizei Morbach eindringlich an potenzielle Besucher, von ihrem Vorhaben abzusehen und den Erbeskopf nicht anzufahren.



