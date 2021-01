Mit Gullydeckel Fenster eingeworfen

Ein bisher unbekannter Täter hob in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Kremelstraße in Baumholder einen Gullydeckel aus.

Mit diesem warf er die Scheibe eines Geschäfts in der Kennedyallee ein. Offensichtlich gelangte der Täter aber nicht ins Innere des Ladens. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Baumholder.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell