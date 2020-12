Luft in Jahnstraße aus Pkw gelassen Verkehrsunfallflucht in Kiesstraße

Unbekannter lässt in einem Zeitraum von 4 Wochen fünf Mal die Luft aus zwei Reifen eines in der Jahnstraße (Nähe Treibelsbergstraße) in Idar-Oberstein geparkten Pkw ab. Weiterhin kam es am 30.12.2020 in der Kiesstraße in Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht.

Idar-Oberstein (ots) – Unbekannter lässt in einem Zeitraum von 4 Wochen fünf Mal die Luft aus zwei Reifen eines in der Jahnstraße (Nähe Treibelsbergstraße) in Idar-Oberstein geparkten Pkw ab.



Weiterhin kam es am 30.12.2020 in der Kiesstraße in Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchiert vermutlich beim Vorbeifahren ein am Fahrbahnrand geparkten Pkw der Marke VW und beschädigt den linken Außenspiegel. Der Fahrzeugführer entfernt sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet mögliche Zeugen des Unfalls sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de



Telefon: 06781- 5610

Telefax: 06781- 561 150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell