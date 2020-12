Idar-Oberstein Verkehrsunfallflucht Vollmersbachstraße Brauner Pkw Suzuki beschädigt

Am Samstag den 19.12.2020, wurde ein brauner Pkw, der Marke Suzuki, von einem anderen Fahrzeug an der Heckstoßstange beschädigt.

Der PKW war in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:50 Uhr, auf einer Parkfläche beim EKZ sowie beim Discounter Aldi in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein geparkt. Vermutlich beschädigte ein Pkw beim Ein- oder Ausparken das geparkte Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781 / 5610 gegeben werden.



