Idar-Oberstein: Unfall unter Alkoholeinfluss

Hierbei kam ein schwarzer BMW X5 in etwa gegenüber dem dortigen Umspannwerk nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Straßenmast. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Der Fahrzeugführer flüchtete von der Unfallstelle ohne die Polizei zu informieren. Er konnte jedoch wenig später durch die Polizei festgestellt werden. Der 37-jährige war deutlich alkoholisiert, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet mögliche Zeugen des Unfalls sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegengenommen.



