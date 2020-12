Hühnerdiebe in Eckersweiler

Eckersweiler bei Baumholder (ots) – Am 20.12.2020, in der Zeit von 07:00 bis 18:30 Uhr wurden in Eckersweiler, Auf der Acht, fünf Hühner durch unbekannte Täter aus einer Stallung entwendet.

Die Täter überstiegen einen Zaun, welcher an der Verbindungsstraße von Eckersweiler nach Berschweiler bei Baumholder liegt, drangen in die Stallung ein und entwendeten dort die Tiere. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Baumholder unter 06783/9910.



