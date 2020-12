Baumholder

Dreister Diebstahl einer Weihnachtsmannfigur

In der Nacht von Donnerstag, 17.12.20, auf Freitag, 18.12.20, wurde in der Bahnhofstraße in Baumholder von einem unbekannten Täter eine ca. ein Meter große Weihnachtsmannfigur aus Blech gestohlen.