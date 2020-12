Corona Kontrollen der Polizei Idar-Oberstein

Insbesondere waren hier die Fußgängerzone sowie der Bahnhofsbereich in Idar-Oberstein im Fokus. Darüber hinaus wurden auch öffentliche Parkplätze und Verbrauchermärkte einer Kontrolle unterzogen. Seit Anfang Dezember kam es dabei zu sechs Verstößen, bei denen der Mund-Nasen-Schutz nicht oder nicht ordnungsgemäß getragen wurde.



Aufgrund einer gemeldeten Ruhestörung in einem privaten Anwesen stellten die Beamten/-innen der Polizeiinspektion Idar-Oberstein fest, dass sich mehrere Personen aus unterschiedlichen Haushalten in der Wohnung aufhielten. Die Feier wurde durch die Polizei letztendlich aufgelöst. Alle Personen müssen mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die aktuelle CoBelVO rechnen.



In der Gesamtheit ist festzustellen, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten.



