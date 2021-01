Brand eines Bürostuhls

Am Donnerstag, den 07.01.2021, kam es gegen 15:25 Uhr auf dem Gelände der ehemaligen französischen Kaserne in Saarburg zu einem Einsatz der Feuerwehr.

Dabei wurde ein Bürostuhl, welcher sich unmittelbar an der ehemaligen Tankstelle befand, in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Saarburg konnte den Brand umgehend löschen. Es entstand nur geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Tel-Nr.: 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581/9155-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell