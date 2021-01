Am 04.01.2021, gegen 18:25 Uhr, kam es aus bisher nicht geklärter Ursache zum Brand einer Gartenlaube in der Straße Im Stichelchen in Zerf, wobei dieses Nebengebäude komplett ausbrannte.

Ein neben der Laube befindlicher großer überdachter Gastank geriet ebenfalls in Brand. Der Inhalt des Gastanks wurde durch die Feuerwehr kontrolliert abbrennen gelassen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Während der Löscharbeiten wurde die Saarburger Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.



Bei dem Brand wurde niemand verletzt und es mussten keine Personen evakuiert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



Neben der Polizei Saarburg waren ca. 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Zerf, Saarburg, Greimerath und Mandern im Einsatz.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 0651-91550

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell