Bodenverunreinigung durch illegale Öltankentsorgung

Durch bisher unbekannte Personen wurden zwei 2000 Liter Heizöltanks in der Nähe eines Waldweges abgelegt. Hierbei lief eine geringe Menge Restheizöl aus den Tanks und gelangten in den Waldboden. Durch Maßnahmen der Feuerwehr Zerf wurde ein weiteres Eindringen des Öls in den Boden verhindert. Bei dem Waldstück handelt es sich um ein Wasserschutzgebiet.



Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Rufnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.



