Neuwied

Zeugensuche nach Pkw-Aufbruch in Heddesdorf

In der Nacht von Samstag, 16.01.21, auf Sonntag, 17.01.21, kam es im Bereich der Parkplätze am Kirchplatz, Peter-Siemeister-Straße in Neuwied-Heddesdorf, zu einem Einbruchdiebstahl aus einem dort geparkten schwarzen Honda.