Wissen – Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht / Straßenverkehrsgefährdung

57537 Selbach, St. Sebastianusstr. (ots) – Am Fr., 01.01.2021, gegen 05:30 Uhr, befuhr ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw Audi A 3 rückwärts die St. Sebastianusstr. und stieß hierbei gegen einen Telefonmast. An dem Mast und dem Pkw entstand insgesamt ca. 3000,-EUR Sachschaden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ermittlungen der Polizeiinspektion Betzdorf führten nach Zeugenangaben zu dem für den Schaden verantwortlichen 22-jährigen Unfallverursacher. Dieser stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest ergab 2,05 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.



