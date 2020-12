Wissen – Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Selbach, Brunken, Hachenburger Str. Tannenstr. (ots) – Am Di. 15.12.2020, gegen 13:28 Uhr, befuhr eine 43-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw VW Polo die Tannenstraße aus Richtung Brunken kommend in Richtung Hachenburger Straße.

57537 Selbach, Brunken, Hachenburger Str. / Tannenstr. (ots) – Am Di., 15.12.2020, gegen 13:28 Uhr, befuhr eine 43-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw VW Polo die Tannenstraße aus Richtung Brunken kommend in Richtung Hachenburger Straße. An der Einmündung hatte sie die Absicht nach links auf die bevorrechtigte Hachenburger Straße einzubiegen. Sie leitete den Abbiegevorgang ein, ohne die Vorfahrt eines von rechts kommenden 47-jährigen Fahrzeugführers eines Transporters Mercedes-Benz zu achten, welcher die Hachenburger Straße aus Richtung Wissen kommend befuhr. Beide Beteiligte reagierten bevor es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam, wobei insbesondere der Vorfahrtberechtige Transporterfahrer gezwungen war, sein Fahrzeug durch eine Blockierbremsung bis zum Stillstand zu verzögern. Hierbei riss ein Spanngurt, welcher zwei auf dem Dachgepäckträger befindliche Holzbohlen fixierte, welche in Folge vom Dach nach vorne rutschten und die Motorhaube des Transporters beschädigten.



