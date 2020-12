Wissen – Verkehrsunfall mit Sachschaden

57581 Katzwinkel, Hönningen, Dorfstr. 23 (ots) – Am Di. 15.12.2020, gegen 07:30 Uhr, befuhr eine 23-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Audi A3 die Dorfstraße aus Richtung Hof Fähringen kommend in Richtung Elkhausen.

57581 Katzwinkel, Hönningen, Dorfstr. 23 (ots) – Am Di., 15.12.2020, gegen 07:30 Uhr, befuhr eine 23-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Audi A3 die Dorfstraße aus Richtung Hof Fähringen kommend in Richtung Elkhausen. Eine 51-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw 3er BMW befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung. Die Dorfstraße ist im Bereich der Haus-Nr. 23 nur 3,33 m breit. Hier streiften sich die beiden Pkw jeweils mit der linken Fahrzeugseite. Dabei entstand ca. 2000,-EUR Sachschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell