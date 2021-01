Wissen – Führen eines Kraftfahrzeugs unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln

57537 Wissen, Parkstr. (ots) – Am So. 03.01.2021, gegen 07:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf anlassunabhängig einen 22-jährigen Fahrer eines Pkw Hyundai.

57537 Wissen, Parkstr. (ots) – Am So., 03.01.2021, gegen 07:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf anlassunabhängig einen 22-jährigen Fahrer eines Pkw Hyundai. Während der Überprüfung zeigte der 22-Jährige drogentypische Ausfallerscheinungen. Außerdem räumte er ein, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Eine Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten leiteten zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln ein.



