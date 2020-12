Wissen – Diebstahl einer Ortstafel

57537 Wissen, Am Steimel (ots) – Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Di. 22.12.2020 bis zum Do. 24.12.2020 die Ortstafel am Ortsende Wissen in Richtung des Ortsteiles Paffrath.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



