Rengsdorf

Widerstand mit Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes – Drei Polizeibeamte leicht verletzt

Am 02.01.2021 erging um 21:49 Uhr die Meldung über eine Schlägerei mit mehreren Personen in der Schalltorstraße in Rengsdorf.