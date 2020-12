VU auf der B 256 / Nachtrag

Auf der B 256 von Rengsdorf in Fahrtrichtung Straßenhaus ist es kurz nach dem Abzweig nach Kurtscheid zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Der Unfall hat sich um kurz nach 14:00 Uhr ereignet. Ein Lkw ist nach bislang ungeklärten Umständen in den Gegenverkehr geraten. Eine Person wurde verletzt und wird aktuell notärztlich versorgt.



Es wird nachberichtet.



Nachtrag: Nach den gegenwärtig vorliegenden Erkenntnissen ist der Fahrer des Lkw aufgrund eines plötzlich aufgetretenen Gesundheitsproblems bewusstlos geworden und mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Hierbei wurde ein entgegenkommender Pkw touchiert und beschädigt. Weitere Unfallbeteiligte wurden nicht verletzt.



Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um einen 50-jährigen litauischen Staatsangehörigen. Der Fahrer musste noch vor Ort reanimiert werden. Zur weiteren intensivmedizinischen Behandlung wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.



Die B 256 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Lkw mehrfach kurzzeitig gesperrt werden. Hier kam es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs.



