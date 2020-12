Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Am Donnerstag ist im Zeitraum von 14:15 Uhr bis 21:10 Uhr in ein Einfamilienhaus im Finkenweg in Buchholz eingebrochen worden.

Bisher unbekannte Täter zerstörten die Verglasung der rückwärtigen Terrassentür, verschafften sich hierüber Zugang zum Tatobjekt und durchsuchten anschließend das Erd- und Obergeschoss des Anwesens, während ein Bewohner des Hauses in dieser Zeit im Untergeschoss schlief. Gegen 20:40 Uhr vernahm der Bewohner ein Geräusch, das vermutlich beim Einschlagen der Verglasung entstand. Um 21:10 Uhr stellte der Bewohner den Einbruch fest. In der Zwischenzeit hatten die Täter das Anwesen ohne Beute verlassen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



