Verstärke Kontrollen zur Einhaltung der Coronaregeln im Stadtgebiet Neuwied

Aufgrund der derzeitigen Coronalage wird die Polizei Neuwied, in Zusammenarbeit mit der Stadt Neuwied, ab heute verschärft die Einhaltung der Coronaregeln im Stadtgebiet Neuwied kontrollieren und ahnden.

Insbesondere werden die Maskentragepflicht im Innenstadtbereich und die Einhaltung der AHA Regeln, auch in den Industriegebieten, in den Blick genommen.



