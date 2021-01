Daaden-Biersdorf

Vermeintliches Diebesgut gefunden – Können die Gegenstände einer Tat zugeordnet werden?

Im Waldgebiet unterhalb des alten Sportplatzes von Daaden-Biersdorf (Verlängerung der Straße Am Glaskopf) wurde am 07.01.2021 an einem alten Stolleneingang eine durchnässte Tasche gefunden.