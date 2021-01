St. Katharinen

Verkehrsunfallflucht

Am Montagmorgen wurde der Polizei in Linz eine Verkehrsunfallflucht in St. Katharinen angezeigt. Die Geschädigte parkte ihren Pkw in der Steinshardter Straße, und bemerkte gegen 09:30 Uhr, dass ein bislang unbekannter Pkw das geparkte Fahrzeug touchierte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte.