Am Samstag ereignete sich gegen 23:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße Auf den Hähnen in Ehlscheid.

Anwohner haben zu dieser Zeit einen lauten Knall wahrgenommen. Der Spurenlage nach zu urteilen befuhr der / die bisher unbekannte Fahrzeugführer*in mit einem PKW aus Richtung Ginsterweg kommend die Straße Auf den Hähnen. Aus ungeklärter Ursacher kam der / die Fahrer*in von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der am rechten Straßenrand angrenzende Straßenlaterne. Anschließend entfernte sich der / die Fahrzeugführer*in von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. An der Unfallstelle stellten die Polizeibeamten Kleinteile des verunfallten PKW sicher.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



