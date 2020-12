Am Samstag, 19.12.2020, kam es im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Linkenbach.

Ein LKW befuhr die Gartenstraße und wendete an der Einmündung zum Blumenweg. Hierbei stieß der LKW mit dem Heck gegen einen Grundstückszaun. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell