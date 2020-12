Hanroth

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Dienstagmittag kam ein 38 – jähriger PKW Fahrer in einer Kurve in der Hauptstraße in Hanroth infolge einer alkoholbedingten Verkehrsuntüchtigkeit in Verbindung mit einer für die örtlichen Gegebenheiten nicht angepassten Geschwindigkeit alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrzeugfront gegen eine Grundstücksmauer.