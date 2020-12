Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Am 26.12.2020 befuhren zwei Radfahrer gegen 13:15 Uhr hintereinander die Engerser Landstraße in Fahrtrichtung Bendorf.

Ein 39 jähriger PKW-Fahrer befuhr die Abfahrt Block der B256 aus Richtung Weißenthurm kommend. An der Einmündung bog der PKW – Fahrer nach rechts in Richtung Bendorf ab. Hierbei übersah er die von links kommenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Hinterrad eines Radfahrers. Der zweite Radfahrer konnte rechtzeitig ausweichen. In Folge des Unfalls wurde der 30 jährige Geschädigte leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.



