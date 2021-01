Überwachung der Corona-Regeln

Am Freitag, 08.01.2021 und Samstag, 09.01.2021 kam es jeweils am Nachmittag zu mehreren Meldungen, bezüglich Schlittenfahrern auf einer Weide von St. Katharinen OT Ginsterhahn an der L 254, welche sich nicht den Corona-Regeln konform verhalten würden.

Die Örtlichkeit wurde an beiden Tagen mehrfach aufgesucht. Es konnten Personen – Familien mit Kindern- festgestellt werden. Die jeweiligen Überprüfungen ergaben keine Feststellungen von Verstößen. Auf Grund der weitläufigen Verteilung der Personen, wurde mittels Lautsprecherdurchsagen noch einmal auf die Corona-Regeln und AHA-Regel hingewiesen. Hinweis der Polizei: Bitte halten sie die Regeln ein und unterstützen und entlasten somit ihre Polizei. Ihre Polizei Linz am Rhein bedankt sich.



