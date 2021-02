Silvesternacht 2020 in Neuwied

Archivierter Artikel vom 01.01.2021, 04:10 Uhr

Vereinzelt wurde durch Anwohner in der Innenstadt als auch den Stadtteilen die Verwendung von Feuerwerkskörpern gemeldet, letztendlich konnten allerdings keinerlei Verstöße gegen die aktuelle Bestimmungen festgestellt werden. Lediglich in zwei Fällen kam es zu Familienstreitigkeiten welche in Körperverletzungen mündeten und einen Einsatz der Polizei erforderten. Nach Rücksprache mit den örtlichen Krankenhäusern als auch dem Rettungsdienst kann festgestellt werden, dass auch dort das Einsatzaufkommen, im Vergleich zu den vergangenen Jahreswechseln, deutlich rückläufig gewesen ist.



