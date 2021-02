Archivierter Artikel vom 02.01.2021, 06:50 Uhr

Melsbach

Sachbeschädigung von Rollladen durch Feuerwerkskörper

In der Silvesternacht kam es zwischen 0:00 Uhr – 00:05 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Rollladen in der Altwieder Straße.