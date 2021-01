Unkel

Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

In den Nächten vom 12. zum 13.01.2021 und 13. zum 14.01.2021 wurden durch unbekannte Täter an einem Wohnhaus in der Straße Auf dem Rheinbüchel in Unkel Feuerwerkskörper in den Hausbriefkasten geworfen, so dass dieser durch die Detonation beschädigt wurde.