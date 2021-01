Pressemeldung der PI Neuwied für das Wochenende 15. bis 17.01.2021

Ein hier parkender Pkw wurde im Zeitraum zwischen 14.01.2021, 18.00 Uhr, und 15.01.2021, 10.00 Uhr durch ein offenbar vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift und beschädigt. Es konnte roter Fremdlack gesichert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter 02631-8780 oder pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



Neuwied ST Gladbach – Am Morgen des 15.01.2021 beschädigte ein dunkler Transporter gegen 08.00 Uhr in Neuwied ST Gladbach, Sauerbruchstraße, einen dort geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Eine Zeugin konnte einen Teil des Kennzeichens des Transporters ablesen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 02631-8780 oder pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



Neuwied ST Heimbach-Weis – Am Freitag, 15.01.2021, kontrollierte eine Streife der PI Neuwied gegen 12.30 Uhr einen Pkw in der Hauptstraße in Heimbach-Weis. Hierbei wurden bei der 36jährigen Fahrerin drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Außerdem räumte die Frau einen zeitnahen Marihuanakonsum ein. Daher wurde der Frau eine Blutprobe entnommen.



Neuwied – Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung überprüfte eine Streife der PI Neuwied am Samstag, 16.01.2021, gegen 16.15 Uhr eine Anschrift in der Bahnhofstraße in Neuwied. Hierbei wurden von außen Hinweise auf illegales Glücksspiel in einer Wohnung festgestellt. Im Anschluss wurde die entsprechende Wohnung mit einem richterlichen Beschluss betreten und durchsucht. Bei den insgesamt sechs anwesenden Personen aus dem Raum Neuwied wurden größere Mengen Bargeld aufgefunden und sichergestellt. Außerdem befanden sich in der Wohnung sieben Glücksspielautomaten, für deren Betrieb man keine Erlaubnis vorlegen konnte. Daher wurden die Automaten sichergestellt und mit tatkräftiger Unterstützung der Feuerwehr Neuwied abtransportiert. Die Beteiligten erwartet ein Strafverfahren.



Neuwied – In der Nacht von Samstag, 16.01.2021, auf Sonntag, 17.01.2021, ereigneten sich insgesamt vier Verkehrsunfälle, die neben Fahrfehlern zumindest teilweise auf die winterlichen Witterungsbedingungen zurückzuführen sein dürften. Bei den Unfällen wurde niemand verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 17000 Euro.



Neuwied ST Oberbieber – Am frühen Sonntagmorgen, 17.01.2021, meldeten Verkehrsteilnehmer gegen 06.45 Uhr einen neben der B256, Abfahrt Oberbieber – Niederbieber, stehenden Pkw. Das Fahrzeug habe wohl einen Unfall gehabt, es sei aber niemand mehr am Auto. Die Beamten stellten sodann fest, dass der Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit schneeglatter Fahrbahn beim Verlassen der B256 von der Straße abkam und geradeaus gegen eine Schutzplanke und dann gegen mehrere Bäume fuhr. Anschließend demontierten der oder die Insassen die Kennzeichen und liefen davon. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnten schließlich der Fahrzeughalter und kurze Zeit später zwei Insassen ermittelt werden. Die grundsätzliche Unfallbeteiligung wurde eingeräumt, allerdings machten die beiden alkoholisierten Männer gegenteilige Angaben zur Fahrereigenschaft. Einer der beiden Männer leistete zudem Widerstand bei der Festnahme. Zunächst wurde beiden Männern eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen werden zeigen wer der tatsächliche Fahrzeugführer gewesen ist.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied/Rhein

PHK Bleidt

Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell