Pressebericht der Polizeiinspektion Linz. Mehrere Fälle von häuslicher Gewalt.

So wurde an Heiligabend eine schreiende Frau in Unkel gemeldet. Vor Ort konnten die Kollegen feststellen, dass die polizeibekannte 30-Jährige durch die Staatsanwaltschaft Köln zu Fahndung ausgeschrieben ist. Weshalb die Frau geschrien hat, wollte sie nicht angeben. Der Ursprungssachverhalt ist derzeit nicht geklärt.



Ein junges Paar im Alter von 22 bzw. 23 Jahren geriet am 26.12 aus unbekannten Gründen in Streit. Nachbarn nahmen Schreie und Hilferufe aus einer Wohnung in Linz wahr und verständigten aus Sorge die Polizei. Vor Ort konnte lediglich der weibliche Part angetroffen werden. Die Frau war nicht verletzt und gab an, dass man sich nur verbal auseinandergesetzt habe. Der Mann hat die Wohnung noch vor dem Eintreffen der Polizei verlassen.



In Bad Hönningen musste die Polizeiinspektion Linz am 26.12 ein streitendes Ehepaar voneinander trennen. Ein 28-Jähriger schlug seiner Ehefrau zuvor einen Wasserkocher auf den Kopf, zog ihr an den Haaren und schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Die Geschädigte verbrühte ihren Ehemann im weiteren Verlauf mit heißem Wasser den Unterkörper. Der Mann musste mit Verbrennungen ins Krankenhaus verbracht werden. Die im selben Haushalt lebenden Kleinkinder mussten den Streit ihrer Eltern leider miterleben.



