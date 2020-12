Niederfischbach

Niederfischbach- Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Am 15.12.2020, gegen 16:00 Uhr befuhr eine 62-jährige Pkw-Fahrerin die L 282 aus Niederfischbach kommend, um an der Einmündung L 280 nach links in Richtung Freudenberg abzubiegen.