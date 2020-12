Nächtlicher Diebstahl von Bargeld aus Wohnhaus – Zeugenaufruf

Der oder die unbekannten Täter konnten sich durch eine unverschlossene Tür Zutritt zum Haus in der Straße Am Moogsberg verschaffen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der oder die Täter sich gegebenenfalls zuvor auch auf anderen Grundstücken in der näheren Umgebung aufhielten, um nach unverschlossenen Türen/Tatgelegenheiten zu suchen.



Die Kriminalinspektion Neuwied sucht nun Zeugen, die in der Nähe der Straße Am Moogsberg am Abend des 07.12 oder in der Nacht auf den 08.12.2020, ungewöhnliche Beobachtungen (z.B. verdächtige Personen/Fahrzeuge)gemacht haben. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Neuwied, Tele: 02631-878-0, E-Mail: kineuwied@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell