Nachtrag zur Presseerstmeldung – Fahrzeugbrand

Während der Fahrt stellt der Fahrzeugführer Qualm vor und im Inneren des Fahrzeugs fest. Daraufhin bremste der Fahrer sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab und stellt dies in der Ringstraße in Rengsdorf ab. In der Ringstraße geriet der Pkw in Vollbrand. Aufgrund der räumlichen Nähe zur ED Tankstelle wurde das Tankstellengellengelände geräumt und der Brandort weiträumig abgesperrt. Das Feuer konnte durch die zügig eintreffende FFW Melsbach und Rengsdorf gelöscht werden. Es kam zu keinem Personenschaden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist insbesondere für den Bereich der Schnellstraße eine Warnmeldung ausgelöst worden. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst vom Brandort entsorgt. Nach jetzigem Ermittlungsstand dürfte ein technischer Defekt ursächlich für den Brand sein. Durch den Fahrzeugbrand und das Ablöschen wurde zudem ein Holzzaun eines angrenzenden Wohnhauses beschädigt.



