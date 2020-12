Mudersbach- Verkehrsunfall mit Flucht; Fahrer ermittelt

Am 10.12.2020, gegen 10:00 Uhr befuhr ein 60-jähriger Pkw-Fahrer die Straße „Hasenweg“ in der Ortslage Mudersbach.

Beim Wenden stieß er mit dem Pkw gegen eine Bruchsteinmauer. Durch die Wucht des Anstoßes wurde auch das dahinter befindliche Stahlschiebetor beschädigt. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit; konnte jedoch im weiteren Verlauf der polizeilichen Ermittlungen festgestellt werden. Der Schaden am Pkw korrespondierte mit den Schäden am Mauerwerk. Sachschaden von insgesamt ca. 6500EUR.



