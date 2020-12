Mudersbach- Diebstahl mehrerer Kennzeichen

Die Kennzeichenschilder wurden von dem unbekannten Täter gewaltsam aus den Halterungen gerissen und entwendet. Tatobjekte waren drei Pkw aus den Straßenbereichen „Mommstraße“ und „Am Erlenwald“. Die vorderen Kennzeichenschilder AK-W159 und AK-RN712 sowie das hintere Schild AK-C478 wurden in dieser Form gestohlen. Hinweise zu den Diebstählen an den Polizeibezirksdienst Mudersbach oder die PI Betzdorf.



