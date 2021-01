Leblose männliche Person in der Asdorf gefunden – Identität noch unklar

Am 06.01.2021 entdeckt um kurz nach 10 Uhr ein Spaziergänger eine leblose Person im Bereich Kirchen-Wehbach, Alter Bahnhof / Feuerwehr in der Asdorf liegend.

Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.



Die Örtlichkeit befindet sich neben der Überführung der K94 Richtung Wingendorf. Es handelt sich um eine steile Uferböschung. Anhand des niedrigen Wasserstandes geht die Polizei derzeit davon aus, dass der Verstorbene hier ins Wasser gefallen ist.



Es wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden haben sich bislang nicht ergeben, so dass von einem unfall- oder krankheitsbedingtem Geschehen ausgegangen wird.



Die Identität des Mannes steht bislang noch nicht fest.



Es handelt sich um eine männliche Person, zwischen 50-60 Jahre alt. Sie hat dunkle kurze Haare, eine schlanke Statur und ist ca. 170 – 180 cm groß. Weitere Individualmerkmale wie Brille, Tätowierungen etc. liegen nicht vor.



Die Person war mit dunkler Jeans, T-Shirt, grau schwarzer Strickjacke und dunkelblauen Sneakers bekleidet.



Personen, die Hinweise auf die Identität des Toten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Betzdorf, 02741 9260, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



