Buchholz

Kennzeichenmissbrauch und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Montagmorgen fiel den Polizeibeamten im Rahmen der Streife in Buchholz (WW) ein Fahrzeugführer auf, der an seinem PKW einen Anhänger mit entsiegelten Kennzeichen im öffentlichen Verkehrsraum führte.