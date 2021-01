Herdorf- Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Unmittelbar vor der Kreuzung Friedrichstraße/Homscheidstraße querte ein 81-jähriger Fußgänger mittels Gehhilfen die Fahrbahn. Der junge Fahrzeugführer erfasste den Fußgänger; dieser prallte gegen die Windschutzscheibe des Pkw und blieb schließlich schwerverletzt auf der Fahrbahn liegen. Der Senior wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht; am Pkw entstand leichter Sachschaden von ca. 500EUR.



