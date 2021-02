Hausfriedensbruch im Gemeindehaus

Archivierter Artikel vom 02.01.2021, 06:50 Uhr

Am 01.01.2021 zwischen 18:00 Uhr – 18:15 Uhr kam es zu einem Hausfriedensbruch in das Gemeindehaus.

Dabei ertappte eine, in der angrenzenden Praxis aufenthältige Zeugin, 2-3 Jugendliche, die sich unberechtigt in dem Gemeindehaus aufhielten und sich auf Ansprache fluchtartig entfernten.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



