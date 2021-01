56317 Urbach

Flüchtige Täter nach vermutlichen Einbruchsversuch bei einer Firma im Industriegebiet Urbach

Am Freitag, 15.01.2021, 00:53 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis von maskierten Personen, die sich auf einem Betriebsgelände im Industriegebiet Am Kimmel in Urbach aufhielten.