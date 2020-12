Etzbach

Erneutes unerlaubtes Ablagern von Tierkadavern in Etzbach

Nachdem erst vor zwei Wochen in 57539 Etzbach unerlaubt eine größere Anzahl von totem Geflügel abgelagert wurde, warf ein noch unbekannter Täter erneut in der Nacht auf Freitag, 18.12.2002, dort Geflügel weg. Drei in Plastiktüten verpackte Hühner lagen direkt neben dem von der Friedhofstraße in Richtung Herrgottsau führenden Weg auf der Wiese.