Elkenroth- Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Am 13.01.2021, gegen 10:55 Uhr befuhren eine 57-jährige und eine 24-jährige Fahrzeugführerin die Hachenburger Straße im Ortsbereich Elkenroth.

Im Verlauf der Strecke wollte die vorgenannte 57-Jährige nach links abbiegen, musste jedoch zunächst verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende 24-Jährige missdeutete das Abbiegevorhaben und begann an dem abbiegenden Pkw links vorbei zu fahren. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der Pkw der jungen Fahrerin nach dem Aufprall gegen eine Mauer geschoben wurde. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leichtverletzt; an den Pkw entstand Sachschaden von insgesamt 10.000EUR. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



