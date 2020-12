Daaden- Verkehrsunfallflucht in der Lambrechtstraße

Am 29.12.2020, gegen 16:00 Uhr bemerkte eine 37-jährige Eigentümerin eines Pkw Toyota Avensis, dass ihr Fahrzeug an der hinteren rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt wurde.

Das Fahrzeug war in der Lambrechtstraße im Ortsbereich Daaden am Fahrbahnrand abgestellt. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte den geparkten Pkw, so dass ein Sachschaden von ca. 2000EUR entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher an die Polizei Betzdorf.



