Daaden- Sachbeschädigung am Fahrgastunterstand der Daadetalbahn

Im Zeitraum 11. bis 14.12.2020, beschädigten bisher unbekannte Täter zum wiederholten Mal den gläsernen Fahrgastunterstand am Bahnhof in Daaden.

Daaden (ots). Im Zeitraum 11.bis 14.12.2020, beschädigten bisher unbekannte Täter zum wiederholten Mal den gläsernen Fahrgastunterstand am Bahnhof in Daaden. Hierbei wurde das Glas durch massive Gewalteinwirkung zertrümmert. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zur Tatbegehung an den Polizeibezirksdienst Daaden oder die PI Betzdorf.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell