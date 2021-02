Brand eines Altkleidercontainers

Archivierter Artikel vom 02.01.2021, 06:50 Uhr

Am 01.01.2021 kam es um 22:45 Uhr zu einem Brand von einem Altkleidercontainer auf dem Parkplatz zwischen Neustadt (Wied) und dem Ortsteil Bertenau.

Der Container konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Neustadt (Wied) aufgebrochen und von innen gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



