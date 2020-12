Am Samstag, 19.12.2020, wurde gegen 19 Uhr der Brand einer Angelhütte in der Nähe der Thalhausener Mühle gemeldet.

Die Angelhütte geriet aus noch ungeklärten Gründen in Brand, es entstand Sachschaden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in der Hütte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



